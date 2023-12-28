Херсон под огнем оккупантов: в городе раздаются взрывы
Херсон обстреливают оккупанты, в Днепровском районе слышны взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.
"Нафтогаз" завершил "деолигархизацию" облгазов
Нафтогаз интегрировал региональные и городские газовые компании, повысив энергетическую стабильность Украины и обеспечив бесперебойные поставки газа в военное время.
В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей
Россия сталкивается с напряженностью из-за увеличения количества мемориалов солдатам, павшим в Украине; местные лидеры выступают против мемориальных досок "героям" в школах, ссылаясь на психологическое воздействие на детей.
В Китае обеспокоены планами США по восстановлению аэродрома, с которого когда-то сбрасывали бомбы на Японию
Китай предупреждает об усилении региональной напряженности в связи с планами США реконструировать аэродром Северный Тиньань, заявляя о своей готовности защищаться от любых угроз своему суверенитету.
ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на противодействие Венгрии - МИД Германии
ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на возражения Венгрии, рассматривая альтернативные планы без Будапешта. Однако, Германия отметила, что закрепление финансовой поддержки в бюджете ЕС остается приоритетом для ее правительства.
Тела погибших были эвакуированы: стало известно, кем были пленные, которых расстреляли в Запорожской области
Украинские солдаты, захваченные в плен и расстрелянные российскими войсками, были бойцами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Тела погибших эвакуировали с поля боя.
В продолжение разговора Зеленского с Орбаном: Украина и Венгрия обсудили работу над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем
Андрей Ермак и Петер Сийярто обсудили интеграцию Украины в ЕС и работу над организацией встречи Зеленского с Орбаном.
Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области, есть раненый
38-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела Новотягинки Херсонской области.
Строили укрытие: в прокуратуре рассказали, почему просело здание детсада в Киеве
Проседание киевского детского сада связано с некачественным ремонтом укрытия. В прокуратуре говорят, что действия подрядчика могут свидетельствовать о возможной растрате бюджетных средств.
Госдолг Украины превысил 5 трлн грн
На начало декабря государственный долг Украины вырос на $4,47 млрд до $140,82 млрд. Это на 3,28% больше, чем в начале ноября.