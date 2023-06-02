Херсон и область россияне атаковали 81 раз, 16 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Херсон за минувшие сутки подвергся 9 ударам российских войск, по области враг выпустил 381 снаряд, известно о 16 раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 81 обстрел, выпустив 381 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 9 раз (38 снарядов)", - сообщил Прокудин.
Детали
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания социальной и критической инфраструктуры Херсонского и Бериславского районов.
"Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения", - указал чиновник.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.