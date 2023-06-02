Херсон і область росіяни атакували 81 раз, 16 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Херсон за минулу добу зазнав 9 ударів російських військ, по області ворог випустив 381 снаряд, відомо про 16 поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 381 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів (38 снарядів)", - повідомив Прокудін.
Деталі
Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі соціальної і критичної інфраструктури Херсонського та Бериславського районів.
"Через російську агресію 16 людей дістали поранення", - вказав посадовець.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Окрім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.