Херсон частично обесточен после вражеской атаки - МВА
Российские обстрелы вызвали частичное отключение электроэнергии в Херсоне. Ранее сообщалось о взрывах в городе.
рф запланировала очередную гибридную кампанию против Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что кремль планирует гибридную кампанию, направленную на подрыв авторитета Президента Украины и подрыв ее обороны от российской агрессии.
россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший
Российские войска обстреляли Днепропетровск из артиллерии и беспилотников, в результате чего один человек погиб, есть раненые и нанесен материальный ущерб.
Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле
В немецком городе Везель арестован 30-летний таджик, которого подозревают в подготовке связанного с ИГ нападения на Кельнский собор и, возможно, на собор Святого Стефана в Вене.
Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки
Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.
Херсон под огнем оккупантов: в городе раздаются взрывы
Херсон обстреливают оккупанты, в Днепровском районе слышны взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.
"Нафтогаз" завершил "деолигархизацию" облгазов
Нафтогаз интегрировал региональные и городские газовые компании, повысив энергетическую стабильность Украины и обеспечив бесперебойные поставки газа в военное время.
В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей
Россия сталкивается с напряженностью из-за увеличения количества мемориалов солдатам, павшим в Украине; местные лидеры выступают против мемориальных досок "героям" в школах, ссылаясь на психологическое воздействие на детей.
В Китае обеспокоены планами США по восстановлению аэродрома, с которого когда-то сбрасывали бомбы на Японию
Китай предупреждает об усилении региональной напряженности в связи с планами США реконструировать аэродром Северный Тиньань, заявляя о своей готовности защищаться от любых угроз своему суверенитету.
ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на противодействие Венгрии - МИД Германии
ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на возражения Венгрии, рассматривая альтернативные планы без Будапешта. Однако, Германия отметила, что закрепление финансовой поддержки в бюджете ЕС остается приоритетом для ее правительства.