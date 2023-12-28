Херсон частично обесточен после вражеской атаки - МВА

В Херсоне после вражеского обстрела частично исчез свет. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"После очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск частично исчезло электричество. Берегите себя и своих близких!" - сообщил Мрочко.

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