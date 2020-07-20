Хэмилтон победил на Гран-при "Формулы-1" в Венгрии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 24458 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101150 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106041 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132761 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110363 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130934 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101978 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102570 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104413 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Хэмилтон победил на Гран-при "Формулы-1" в Венгрии

Хэмилтон победил на Гран-при "Формулы-1" в Венгрии

Киев  •  УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 3-го этапа “Формулы-1” — Гран-при Венгрии, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Британец на 8,7 секунды опередил гонщика “Ред Булла” Макса Ферстаппена. Незадолго до старта он попал в аварию, врезавшись в барьер. Тройку лучших замкнул партнер Хэмилтона по команде Боттас — его отставание составило 9,452 с.

Для действующего чемпиона это восьмой успех в Венгрии. Также успех стал повторением рекорда Михаэля Шумахера за победами на одном этапе: легендарный немец восемь раз выигрывал первенство на Гран-при Франции.

Примечательно, что псля трех Гран-при за три недели “Формула-1” идет на двухнедельный перерыв к двум гонкам в Великобритании.

Украинские Национальные Новости

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