Хэмилтон победил на Гран-при "Формулы-1" в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 3-го этапа “Формулы-1” — Гран-при Венгрии, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Британец на 8,7 секунды опередил гонщика “Ред Булла” Макса Ферстаппена. Незадолго до старта он попал в аварию, врезавшись в барьер. Тройку лучших замкнул партнер Хэмилтона по команде Боттас — его отставание составило 9,452 с.
Для действующего чемпиона это восьмой успех в Венгрии. Также успех стал повторением рекорда Михаэля Шумахера за победами на одном этапе: легендарный немец восемь раз выигрывал первенство на Гран-при Франции.
Примечательно, что псля трех Гран-при за три недели “Формула-1” идет на двухнедельный перерыв к двум гонкам в Великобритании.