Хемілтон тріумфував на Гран-прі "Формули-1" в Угорщині

Британець на 8,7 секунди випередив гонщика “Ред Булла” Макса Ферстаппена. Незадовго до старту він потрапив в аварію, врізавшись в бар’єр. Трійку кращих замкнув партнер Хемілтона по команді Вальттері Боттас — його відставання склало 9,452 с.

Для чинного чемпіона це восьмий успіх в Угорщині. Також успіх став повторенням рекорду Міхаеля Шумахера за перемогами на одному етапі: легендарний німець вісім разів вигравав першість на Гран-прі Франції.

Примітно, що псля трьох Гран-прі за три тижні “Формула-1” йде на двотижневу перерву до двох гонок в Великобританії.