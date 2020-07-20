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19 березня, 18:42 • 98001 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137319 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115975 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130332 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 134804 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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18 березня, 19:01 • 124302 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Хемілтон тріумфував на Гран-прі "Формули-1" в Угорщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Пілот “Мерседеса” Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці 3-го етапу “Формули-1” — Гран-прі Угорщини, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Британець на 8,7 секунди випередив гонщика “Ред Булла” Макса Ферстаппена. Незадовго до старту він потрапив в аварію, врізавшись в бар’єр. Трійку кращих замкнув партнер Хемілтона по команді Вальттері Боттас — його відставання склало 9,452 с.

Для чинного чемпіона це восьмий успіх в Угорщині. Також успіх став повторенням рекорду Міхаеля Шумахера за перемогами на одному етапі: легендарний німець вісім разів вигравав першість на Гран-прі Франції.

Примітно, що псля трьох Гран-прі за три тижні “Формула-1” йде на двотижневу перерву до двох гонок в Великобританії.

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