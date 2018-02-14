Хацкевич рассказал, как "Динамо" готовится к встрече с "АЭК"

"Конечно, эта команда ("АЭК"- ред.) достаточно организована. Впрочем, как и "Партизан", с которым мы уже встречались. То, на что мы делали акцент, разбирая соперника - это его командные взаимодействия. Футболисты "АЭК" очень организованно и дисциплинированно играют друг за друга. Но есть и много индивидуально сильных футболистов, которые активно действуют в атаке - это также отметили", - сказал тренер "бело-синих".

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Белорус отметил, что "сравнивать "АЭК" с кем-то нет смысла, потому что подобных команд нет".

Хацкевич также прокомментировал планы на стартовый состав на игру с афинским коллективом.

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"По составу еще незначительная неопределенность относительно некоторых позиций - там, где у нас по несколько человек на место. Завтра примем окончательное решение. Слишком кардинальных изменений относительно основного состава на завтра у нас нет. Вратарская позиция? Также обсудим это завтра с тренером вратарей", - подытожил рулевой украинского гранда.

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Добавим, что встреча команд пройдет 15 февраля в 22:05.