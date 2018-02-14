Хацкевич розповів, як "Динамо" готується до зустрічі з "АЕКом"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Білоруський фахівець київського "Динамо" Олександр Хацкевич дав характеристику грецькому "АЕКу" та розповів про підготування до майбутнього суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт "Динамо".
"Звичайно, ця команда ("АЕК" – ред.) досить організована. Утім, як і "Партизан", з яким ми вже зустрічалися. Те, на що ми робили акцент, розбираючи суперника, - це його командні взаємодії. Футболісти "АЕКа" дуже організовано і дисципліновано грають один за одного. Але є і багато індивідуально сильних футболістів, які активно діють в атаці - на цьому також наголошували", - сказав тренер "біло-синіх".
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Білорус відзначив, що "порівнювати "АЕК" із кимсь немає сенсу, тому що схожих команд немає".
Хацкевич також прокоментував плани на стартовий склад на гру із афінським колективом.
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"По складу ще є незначна невизначеність щодо деяких позицій - там, де у нас по кілька чоловік на місце. Завтра приймемо остаточне рішення. Занадто кардинальних змін за основним складом на завтра у нас немає. Воротарська позиція? Також обговоримо це завтра з тренером воротарів", - підсумував рульовий українського гранду.
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Додамо, що зустріч команд пройде 15-го лютого о 22:05.