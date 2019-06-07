Хацкевич продлил контракт с "Динамо"

Новое соглашение рассчитано на два года.

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе - ввести в состав как можно больше молодежи. В новом сезоне задачи стоят однозначны - попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпио нство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выиграет титулы. Надеюсь, что те игроки, которым Хацкевич доверял, отблагодарят ему", - прокомментировал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.

Отметим, Хацкевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел во главе первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых "бело-синие" одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.