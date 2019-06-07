Хацкевич продлил контракт с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Футбольный клуб "Динамо" подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на посту главного тренера первой команды, информирует сайт "Динамо", передает УНН.
Новое соглашение рассчитано на два года.
"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе - ввести в состав как можно больше молодежи. В новом сезоне задачи стоят однозначны - попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпио нство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выиграет титулы. Надеюсь, что те игроки, которым Хацкевич доверял, отблагодарят ему", - прокомментировал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.
Отметим, Хацкевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел во главе первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых "бело-синие" одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.