Хацкевич продовжив контракт із "Динамо"

Нова угода розрахована на два роки.

"Хочу відразу сказати, що Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, хороші легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути приділена нашій молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – ввести до складу якнайбільше молоді. У новому сезоні завдання стоять однозначні – потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що "Динамо" вже три сезони не виграє титули. Сподіваюся, що ті гравці, яким Хацкевич довіряв, віддячать йому", - прокоментував президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс.

Зазначимо, Хацкевич очолив київське "Динамо" у червні 2017 року і з тих пір провів на чолі першої команди рівно 100 офіційних матчів, у яких "біло-сині" здобули 60 перемог, 24 рази зіграли внічию і 16 разів програли. У 2018 році "Динамо" під керівництвом Хацкевича завоювало Суперкубок України.