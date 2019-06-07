Хацкевич продовжив контракт із "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Футбольний клуб "Динамо" підписав новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем, який продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди, інформує сайт "Динамо", передає УНН.
Нова угода розрахована на два роки.
"Хочу відразу сказати, що Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, хороші легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути приділена нашій молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – ввести до складу якнайбільше молоді. У новому сезоні завдання стоять однозначні – потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що "Динамо" вже три сезони не виграє титули. Сподіваюся, що ті гравці, яким Хацкевич довіряв, віддячать йому", - прокоментував президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс.
Зазначимо, Хацкевич очолив київське "Динамо" у червні 2017 року і з тих пір провів на чолі першої команди рівно 100 офіційних матчів, у яких "біло-сині" здобули 60 перемог, 24 рази зіграли внічию і 16 разів програли. У 2018 році "Динамо" під керівництвом Хацкевича завоювало Суперкубок України.