Хацкевич о вылете из Лиги Европы: уровень игроков "Лацио" намного выше
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Белорусский тренер "Динамо" Александр Хацкевич проанализировал проигрыш от "Лацио" (0:2) и вылет своего клуба из борьбы за трофей Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт столичного коллектива.
"Мы предполагали, а затем и поняли из их состава ("Лацио" - ред.), что будет агрессивное начало со стороны соперника. Действительно, я с вами согласен полностью, что мы слишком низко сели, отдали инициативу сопернику, не было никакой контригры, выхода из обороны. Этот напор мы сдержали, но пропустили после стандартного положения. Наверное, не хватило именно опыта подобных международных матчей. И в нашем чемпионате очень мало игр подобного уровня", - отметил специалист.
По мнению наставника сыграл свою роль в результате уровень футболистов.
"Могу сказать, что уровень игроков "Лацио" намного выше, чем у наших футболистов. Это надо признать. Не хватило, в первую очередь, опытных игроков в центре поля, в опорной зоне, поэтому мы полностью, особенно в первые минуты, провалили игру. Постепенно забрали инициативу, владели мячом, но класс футболистов на сегодня выше в "Лацио", - отметил белорус.
Кроме того рулевой рассказал о степени тяжести понесенного травмы Кадара и об отказе выхода на поле Хачериди: "у Тамаша достаточно серьезное повреждение. По той динамикой, которая была, он почувствовал щелчок в задней поверхности бедра. Пока не могу сказать, на какой срок он вылетел, но травма достаточно серьезная. Изначально должен был выходить Хачериди. Но Женя сказал, что не сможет сыграть левого центрального защитника".
Напомним, что по двухматчевом противостояния "динамовцы" уступили римлянам 2:4.