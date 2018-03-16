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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 31143 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36772 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 83139 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Хацкевич о вылете из Лиги Европы: уровень игроков "Лацио" намного выше

Хацкевич о вылете из Лиги Европы: уровень игроков "Лацио" намного выше

Киев  •  УНН

 • 10621 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Белорусский тренер "Динамо" Александр Хацкевич проанализировал проигрыш от "Лацио" (0:2) и вылет своего клуба из борьбы за трофей Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт столичного коллектива.

"Мы предполагали, а затем и поняли из их состава ("Лацио" - ред.), что будет агрессивное начало со стороны соперника. Действительно, я с вами согласен полностью, что мы слишком низко сели, отдали инициативу сопернику, не было никакой контригры, выхода из обороны. Этот напор мы сдержали, но пропустили после стандартного положения. Наверное, не хватило именно опыта подобных международных матчей. И в нашем чемпионате очень мало игр подобного уровня", - отметил специалист.

По мнению наставника сыграл свою роль в результате уровень футболистов.

"Могу сказать, что уровень игроков "Лацио" намного выше, чем у наших футболистов. Это надо признать. Не хватило, в первую очередь, опытных игроков в центре поля, в опорной зоне, поэтому мы полностью, особенно в первые минуты, провалили игру. Постепенно забрали инициативу, владели мячом, но класс футболистов на сегодня выше в "Лацио", - отметил белорус.

Кроме того рулевой рассказал о степени тяжести понесенного травмы Кадара и об отказе выхода на поле Хачериди: "у Тамаша достаточно серьезное повреждение. По той динамикой, которая была, он почувствовал щелчок в задней поверхности бедра. Пока не могу сказать, на какой срок он вылетел, но травма достаточно серьезная. Изначально должен был выходить Хачериди. Но Женя сказал, что не сможет сыграть левого центрального защитника".

Напомним, что по двухматчевом противостояния "динамовцы" уступили римлянам 2:4.

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