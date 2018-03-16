Хацкевич про виліт з Ліги Європи: рівень гравців "Лаціо" набагато вищий
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Білоруський тренер "Динамо" Олександр Хацкевич проаналізував програш від "Лаціо" (0:2) та виліт свого клубу з боротьби за трофей Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт столичного колективу.
“Ми передбачали, а потім і зрозуміли з їхнього складу ("Лаціо" — ред.), що буде агресивний початок зі сторони суперника. Справді, я з вами погоджуюся повністю, що ми занадто низько сіли, віддали ініціативу супернику, не було ніякої контргри, виходу з оборони. Цей натиск ми стримали, але пропустили після стандартного положення. Напевно, не вистачило саме досвіду подібних міжнародних матчів. Та й у нашому чемпіонаті дуже мало ігор подібного рівня”, — наголосив спеціаліст.
На думку наставника відіграв свою роль у результаті рівень футболістів.
“Можу сказати, що рівень гравців “Лаціо” набагато вищий, ніж у наших футболістів. Це треба визнати. Не вистачило, в першу чергу, досвідчених гравців у центрі поля, в опорній зоні, тому ми повністю, особливо в перші хвилини, провалили гру. Поступово забрали ініціативу, володіли м’ячем, але клас футболістів на сьогодні вищий у “Лаціо”, — зауважив білорус.
Окрім того рульовий розповів про ступінь тяжкості зазнаної травми Кадара та про відмову виходу на поле Хачеріді: “у Тамаша достатньо серйозне пошкодження. За тією динамікою, що була, він відчув клацання в задній поверхні стегна. Поки не можу сказати, на який термін він вилетів, але травма достатньо серйозна. Від самого початку мав виходити Хачеріді. Але Женя сказав, що не зможе зіграти лівого центрального захисника”.
Нагадаємо, що за двоматчевим протистоянням “динамівці” поступилися римлянам 2:4.