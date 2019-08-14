Наставник киевского "Динамо" Хацкевич о возможном увольнении: все обсудим с президентом

"Начали агрессивно, забили быстрый гол. Но когда озвучивали план на игру, просили не только агрессивно начать, но и не останавливаться, высоко встречать. А мы почему-то начали делать шаг вперед, а шаг назад. Три мяча то мы забили дома , но индивидуальные ошибки в обороне перечеркнули все. Потому что чем выше уровень, тем скорее такие ошибки соперник наказывает. Характер, борьба - да, были, но есть еще технические моменты, ошибки, которые мы допускали при переходах с атаки к обороне. Игра в обороне вообще не подлежит никакой критике. в основном в этом моя вина, нужно было задействовать больше наших футболистов. В тот же Шабанова, в то же время дать отдохнуть Кадару. Обычно от него идет первый пас, но сегодня он играл очень медленно", - признался белорусский специалист.

Также Хацкевич рассказал, что для попадания в основной этап Лиги чемпионов футболистам необходимо показывать нечто большее свои умения.

"Каждый год у нас новые надежды. На эти шесть игр мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были дать результат. В основном это опытные футболисты, игроки национальных сборных. Но к сожалению, разочарование, и ваше, и наше, как я сказал ребятам, они отдавались полностью, есть определенный уровень мастерства, но для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно показывать на футбольном поле немного больше, чем ты умеешь. Каждому нужно все переосмыслить. Я готов к любой ситуации, но и футболисты тоже должны работать над собой, чтобы стать сильнее", - отметил руководитель команды.

О возможной отставке: "вы знаете, когда первый экзамен не сдаешь, ко второму могут не допустить ... Мы все обсудим с президентом".

Добавим, последний раз "Динамо" принимало участие в групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне 2016/17 годов.