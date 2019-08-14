Наставник київського "Динамо" Хацкевич про можливе звільнення: все обговоримо з президентом

"Почали агресивно, забили швидкий гол. Але коли озвучували план на гру, просили не лише агресивно почати, а й не зупинятися, високо зустрічати. А ми чомусь почали робити не крок уперед, а крок назад. Три м'ячі то ми забили вдома, але індивідуальні помилки в обороні перекреслили все. Тому що чим вищий рівень, тим швидше за такі помилки суперник карає. Характер, боротьба - так, були, але є ще технічні моменти, помилки, яких ми припускалися при переходах з атаки до оборони. Гра в обороні взагалі не підлягає жодній критиці. В основному в цьому моя вина, потрібно було задіяти більше наших футболістів. Того ж Шабанова, у той самий час дати відпочити Кадару. Зазвичай від нього йде перший пас, але сьогодні він грав дуже повільно", - зізнався білоруський фахівець.

Також Хацкевич розповів, що для потрапляння в основний етап Ліги чемпіонів футболістам необхідно показувати щось більше за свої вміння.

"Щороку в нас нові надії. На ці шість ігор ми обрали 14-15 футболістів, які мали дати результат. Переважно це досвідчені футболісти, гравці національних збірних. Але на превеликий жаль, розчарування, і ваше, і наше, як я сказав хлопцям, вони віддавалися повністю, є певний рівень майстерності, але для того, щоб грати в Лізі чемпіонів, потрібно показувати на футбольному полі трохи більше, ніж ти вмієш. Кожному потрібно все переосмислити. Я готовий до будь-якої ситуації, але й футболісти теж мають працювати над собою, аби стати сильнішими", - відзначив керманич команди.

Про можливу відставку: "ви знаєте, коли перший іспит не складаєш, до другого можуть не допустити... Ми все обговоримо з президентом".

Додамо, востаннє "Динамо" брало участь у груповому раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2016/17 років.