Хацкевич об игре с "АЕКом": самое главное сейчас - результат

“Принцип „АЕКа“ — агрессия. Они активно начинают матчи, и мы должны были отодвинуть игру от своих ворот в первые 10-15 минут. Были средние и дальние удары, но такого начала мы ожидали. Игра нервов, борьба на каждом участке поля. Где было преимущество у соперника во владении мячом. Были моменты у обоих ворот. Если брать по игре, то и Мораес, и Гонсалес, должны были отдавать Буяльскому. Но самое главное сейчас — результат”, - отметил белорусский специалист.

Также специалист назвал положительные и отрицательные моменты в исполнении своих подопечных.

“Понравились общее движение, функциональное состояние. Не понравился коллективный выход из обороны в атаку. Бежали 2-3 человека, но мы просили больше. Мы втягиваемся в сезон. Думаю, командная скорость повысится”, — подчеркнул наставник.

Кроме того, тренер отметил, что приоритетом для “Динамо” остается чемпионат Украины, а не Лига Европы.

Напомним, что встречи на НСК “Олимпийский” Динамо“ — “АЭК” прошла без забитых голов.