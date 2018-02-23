Хацкевич про гру з "АЕКом": найголовніше зараз – результат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Головний тренер київського “Динамо” Олександр Хацкевич поділився думками про перемогу команди в двоматчевому протистоянні з “АЕКом” в Лізі Європи. Про це інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.
“Принцип „АЕКа“ — агресія. Вони активно починають матчі, і ми повинні були відсунути гру від своїх воріт в перші 10-15 хвилин. Були середні та дальні удари, але такого початку ми очікували. Гра нервів, боротьба на кожній ділянці поля. Десь була перевага у суперника у володінні м’ячем. Були моменти біля обох воріт. Якщо брати по грі, то і Мораес, і Гонсалес, повинні були віддавати Буяльському. Але найголовніше зараз — результат”, — зауважив білоруський спеціаліст.
Також фахівець назвав позитивні та негативні моменти у виконанні своїх підопічних.
“Сподобалися загальний рух, функціональний стан. Не сподобався колективний вихід з оборони в атаку. Бігли 2-3 людини, але ми просили більше. Ми втягуємося в сезон. Думаю, командна швидкість підвищиться”, — підкреслив наставник.
Крім того, тренер зауважив, що пріоритетом для “Динамо” залишається чемпіонат України, а не Ліга Європи.
Нагадаємо, що зустрічі на НСК “Олімпійський “Динамо” — “АЕК” пройшла без забитих голів.