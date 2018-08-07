Хацкевич назвал "Шахтер" бразильской командой

“Шахтер” больше не украинская команда, а бразильская. Посмотрите по статистике, кто в них забивает больше мячей, в основном это делают бразильцы. Для “Динамо” участие в Лиге чемпионов — это престиж клуба и страны, мы очень хотим попасть в групповой этап, пожалуй, и “Славия” ставит такую ​​же задачу", — подчеркнул белорус.

Кроме того, наставник опроверг информацию о переходе в клуб нападающего юношеской сборной Украины.

Как сообщалось ранее, Фонсека сравнил себя и Хацкевича и назвал лучшего из двух специалистов.