Хацкевич назвал "Шахтер" бразильской командой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Главный тренер киевского “Динамо” прокомментировал предстоящий старт клуба в Лиге чемпионов, вспомнив об извечном сопернике по чемпионату Украины — донецком “Шахтере”. Об этом сообщает сайт “бело-синих”, передает УНН.
“Шахтер” больше не украинская команда, а бразильская. Посмотрите по статистике, кто в них забивает больше мячей, в основном это делают бразильцы. Для “Динамо” участие в Лиге чемпионов — это престиж клуба и страны, мы очень хотим попасть в групповой этап, пожалуй, и “Славия” ставит такую же задачу", — подчеркнул белорус.
Кроме того, наставник опроверг информацию о переходе в клуб нападающего юношеской сборной Украины.
Как сообщалось ранее, Фонсека сравнил себя и Хацкевича и назвал лучшего из двух специалистов.