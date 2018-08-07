Хацкевич назвав "Шахтар" бразильською командою

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Головний тренер київського “Динамо” прокоментував майбутній старт клубу в Лізі чемпіонів, згадавши про одвічного суперника по чемпіонату України — донецький “Шахтар”. Про це повідомляє сайт “біло-синіх”, передає УНН.

“Шахтар” більше не українська команда, а бразильська. Подивіться по статистиці, хто у них забиває найбільше м’ячів, переважно це роблять бразильці. Для “Динамо” участь у Лізі чемпіонів — це престиж клубу та країни, ми дуже хочемо потрапити до групового етапу, мабуть, і “Славія” ставить таке ж завдання", — наголосив білорус.

Крім того, наставник спростував інформацію щодо переходу в клуб нападника юнацької збірної України.

Як повідомлялося раніше, Фонсека порівняв себе та Хацкевича і назвав кращого з двох спеціалістів.

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