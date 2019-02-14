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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87476 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 131173 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130323 просмотра

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7 марта, 08:52 • 161697 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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Хацкевич назвал победу в турнире глобальной целью "Динамо" в ЛЕ

Хацкевич назвал победу в турнире глобальной целью "Динамо" в ЛЕ

Киев  •  УНН

 • 10067 просмотра

КИЕВ, 14 февраля. УНН. Белорусский наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич провел пресс-конференцию накануне поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Хацкевич признался, что “Олимпиакос” для него составляет грозное силу в Греции на данный момент.

“Я считаю, что „Олимпиакос“ является сильнейшей командой в Греции на сегодняшний день. Именно по организации игры. Они действуют агрессивно как в обороне, так и в атаке. Что касается нашей команды и матчей прошлогодних, то у нас в составе завтра выйдет пять-шесть игроков, которые год назад не играли на этой стадии. Для некоторых игроков — это будут первые матчи плей-офф еврокубков. Да, будет давление трибун, конечно, — но мы должны быть сконцентрированы все 90 минут”, — заявил Хацкевич.

О поражении “Олимпиакоса” от “ПАОКа” (1:3) перед игрой с “Динамо” белорус сказал следующее: “об их психологическом состоянии я говорить не могу. Но мы эту игру видели, смотрели ее всей командой. Понятно, что для них эта игра была важной, но это часть работы — нельзя слишком долго переживать о поражениях. Лига Европы — совсем другой турнир. Все ставят себе задачу победить в каждой игре”.

Кроме того, рулевой желает одержать победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

“Глобальная цель — победить в турнире. Если не ставить такой цели, зачем тогда участвовать?!”, — подытожил коуч.

Заметим, что “динамовцы” в 19:55 сыграют в Пирее с “Олимпиакосом”.

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