Хацкевич назвав перемогу в турнірі глобальною метою "Динамо" в ЛЄ

Хацкевич зізнався, що “Олімпіакос” для нього становить найгрізнішу силу в Греції на даний момент.

“Я вважаю, що „Олімпіакос“ є найсильнішою командою в Греції на сьогоднішній день. Саме по організації гри. Вони діють агресивно як в обороні, так і в атаці. Що стосується нашої команди і матчів торішніх, то у нас в складі завтра вийде п’ять-шість гравців, які рік тому не грали на цій стадії. Для деяких гравців — це будуть перші матчі плей-оф єврокубків. Так, буде тиск трибун, звичайно, — але ми повинні бути сконцентровані всі 90 хвилин”, — заявив Хацкевич.

Про поразку “Олімпіакосу” від “ПАОКу” (1:3) перед грою з “Динамо” білорус сказав наступне: “про їх психологічний стан я говорити не можу. Але ми цю гру бачили, дивилися її всією командою. Зрозуміло, що для них ця гра була важливою, але це частина роботи — не можна занадто довго переживати про поразки. Ліга Європи — зовсім інший турнір. Всі ставлять собі завдання перемогти в кожній грі”.

Крім того, керманич бажає здобути перемогу в нинішньому розіграші Ліги Європи.

“Глобальна мета — перемогти в турнірі. Якщо не ставити такої мети, навіщо тоді брати участь?!”, — підсумував коуч.

Зауважимо, що “динамівці” о 19:55 зіграють в Піреї із “Олімпіакосом”.