Хацкевич назвал джокера "Динамо" перед матчем с "Челси"

"План уже есть. Мы должны идти в атаку большими силами, рисковать. Конечно, три мяча - это хорошее преимущество соперника. Но в жизни и в футболе бывают чудеса. Мы надеемся не только на чудо, но и на то, что удастся забить быстрый мяч, а дальше игра сама подскажет, как нужно действовать", - начал тренер.

Также белорус раскрыл имя некоторых игроков, которые должны себя проявить в игре с "Челси".

"У нас ситуация не изменилась после матча с "Арсеналом-Киев". Слева будет играть Сидклей, чего все ждут, ему нужно себя показывать не с такими соперниками, как в минувшее воскресенье, а с такими, как "Челси". А впереди у нас есть джокер Гармаш", - добавил специалист.

Отметим, что первая встреча в Лондоне закончилась в пользу соперника - 3:0.