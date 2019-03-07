"Динамо" зазнало розгромного фіаско від "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Лондонський "Челсі" на стадіоні "Стемфорд Брідж" здобув впевнений виграш над "Динамо" у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи, передає кореспондент УНН.
На 17 хвилині Педро протягнув м'яч в штрафну, віддав його на Жиру і француз, який знаходився спиною до воріт киян, передачею вивів Педро на побачення з Денисом Бойко. Іспанець доправив ігровий снаряд до цілі - 1:0. Лондонці продовжували створювати гострі нагоди після двох з яких Бойко здійснював сейви.
"Сині" настільки домінували, що команда Хацкевича не зробила жодного удару по воротам лондонців за перші 45 хвилин. В середині наступної половини Сидорчук порушив правила біля власного штрафного і майстер стандартних ударів Вілліан перевісив стінку з гравців "Динамо", надіславши м'яч під поперечину володінь Бойка – 2:0.
Після цього кияни почали активніше наступати та пресингувати опонентів на чужій половині та здійснили кілька ударів. Натомість гості пропустили контратаку в якій остаточні цифри на табло встановив Хадсон-Одої – 3:0.
Примітно, що в стартовому складі "Динамо" опинилося одразу десять українців. Єдиним легіонером став поляк Кендзьора.
Додамо, що гра у відповідь пройде 14-го березня у Києві.