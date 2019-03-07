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"Динамо" потерпело разгромного фиаско от "Челси"

"Динамо" потерпело разгромного фиаско от "Челси"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Лондонский "Челси" на стадионе "Стэмфорд Бридж" получил увереный выигрыш над "Динамо" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы, передает корреспондент УНН.

На 17 минуте Педро протянул мяч в штрафную, отдал его на Жиру и француз, который находился спиной к воротам киевлян, передачей вывел Педро на свидание с Денисом Бойко. Испанец доставил игровой снаряд до цели - 1:0. Лондонцы продолжали создавать острые случаи после двух из которых Бойко осуществлял сейвы.

"Синие" настолько доминировали, что команда Хацкевича не сделала ни одного удара по воротам лондонцев за первые 45 минут. В середине следующей половины Сидорчук нарушил правила у своей штрафной и мастер стандартных ударов Виллиан перевесил стенку из игроков "Динамо", отправив мяч под перекладину владений Бойко - 2:0.

После этого киевляне начали активнее наступать и прессинговать оппонентов на чужой половине и осуществили несколько ударов. Вместо этого, гости пропустили контратаку в которой окончательные цифры на табло установил Хадсон-одой - 3: 0.

Примечательно, что в стартовом составе "Динамо" оказалось сразу десять украинцев. Единственным легионером стал поляк Кендзера.

Добавим, что ответная игра пройдет 14-го марта в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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