"Динамо" потерпело разгромного фиаско от "Челси"

На 17 минуте Педро протянул мяч в штрафную, отдал его на Жиру и француз, который находился спиной к воротам киевлян, передачей вывел Педро на свидание с Денисом Бойко. Испанец доставил игровой снаряд до цели - 1:0. Лондонцы продолжали создавать острые случаи после двух из которых Бойко осуществлял сейвы.

"Синие" настолько доминировали, что команда Хацкевича не сделала ни одного удара по воротам лондонцев за первые 45 минут. В середине следующей половины Сидорчук нарушил правила у своей штрафной и мастер стандартных ударов Виллиан перевесил стенку из игроков "Динамо", отправив мяч под перекладину владений Бойко - 2:0.

После этого киевляне начали активнее наступать и прессинговать оппонентов на чужой половине и осуществили несколько ударов. Вместо этого, гости пропустили контратаку в которой окончательные цифры на табло установил Хадсон-одой - 3: 0.

Примечательно, что в стартовом составе "Динамо" оказалось сразу десять украинцев. Единственным легионером стал поляк Кендзера.

Добавим, что ответная игра пройдет 14-го марта в Киеве.