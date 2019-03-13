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Хацкевич назвав джокера "Динамо" перед матчем з "Челсі"

Київ • УНН

 • 8208 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського "Челсі" головний наставник "Динамо" Олександр Хацкевич поділився планом на завтрашню гру, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

Хацкевич назвав джокера "Динамо" перед матчем з "Челсі"

"План вже є. Ми маємо іти в атаку великими силами, ризикувати. Звісно, три м’ячі – це хороша перевага суперника. Але у житті і у футболі бувають чудеса. Ми сподіваємося не лише на диво, а й на те, що вдасться забити швидкий м’яч, а далі гра сама підкаже, як потрібно діяти", - розпочав тренер.

Також білорус розкрив ім'я деяких гравців, які мають себе проявити у грі з "Челсі".

"У нас ситуація не змінилася після матчу з "Арсеналом-Київ". Зліва гратиме Сідклей, чого усі чекають, йому потрібно себе показувати не з такими суперниками, як минулої неділі, а з такими, як "Челсі". А попереду у нас є джокер Гармаш", - додав фахівець.

Зауважимо, що перша зустріч в Лондоні закінчилася на користь суперника – 3:0.

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