Харьковского коллаборанта обвиняют в угрозах местным жителям и краже имущества во время оккупации

На Харьковщине разоблачили коллаборанта, который во время оккупации региона угрожал местным, и отбирал у людей имущество. В частности, правоохранители установили его причастность к похищению автомобиля у спасателя из Двуречной. Злоумышленнику заочно объявили о подозрении. Какие обвинения предъявили жителю Харьковщины рассказали в полиции, передает УНН.

В пгт Двуречное со двора одного из домов они просто забрали машину Лада Самара. Конечно, без разрешения владельца - на тот момент 60-летний мужчина успел уехать в Харьков. Его друга, который присматривал за домовладением, они запугали. Приходили дважды, перелезали через забор. После того вытолкали автомобиль за ворота, подозреваемый завел двигатель и и уехал. - рассказал подробности начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Детали

По данным главного следователя Харьковщины, подозреваемый вместе с российскими военными во время оккупации региона ходил по дворам и отбирал у украинцев их имущество. С так называемыми "обысками" к гражданским они приходили с оружием, угрожали расправой и забирали все, что нравилось.

Следователи установили, что на сторону захватчиков перешел бывший работник стеклозавода, 40-летний уроженец Чугуева. Россияне назначили его командиром службы в фейковое "Управление внутренних дел".

Бесчинствовал он до самой деоккупации Харьковщины. По данным Харьковской областной прокуратуры на выложенной машине коллаборационист ездил по Купянску и другим населенным пунктам по собственным делам: в кафе, магазины и в Белгород, где участвовал в праздновании "дня флага рф". А осенью 22-го на этой же машине он уехал вместе с россиянами.40-летнему мужчине заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Санкция этой статьи предусматривает от от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Материалы в отношении трех российских военных, которые были в сговоре с "народным милиционером", выделены в отдельное производство.