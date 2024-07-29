Киев • УНН
Оккупанты атаковали Купянск КАБом, обстреляли два района и Харьков. В Харькове из-за ракетного удара горело помещение объекта инфраструктуры. Повреждены частные дома и линии электросетей.
В Харьковской области российские войска ночью атаковали Купянск КАБом, за прошедшие сутки обстреляли два района и Харьков, в последнем из-за ракетного удара горело помещение объекта инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:
Внаслідок удару рф по Харкову загиблих та постраждалих немає - Терехов28 июля 2024, 09:38 • 99516 просмотров