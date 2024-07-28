В результате удара двух ракет по Харькову погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

В результате прилета двух ракет по городу Харькову погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Детали

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что тип ракет устанавливается.

Напомним

За прошедшие сутки враг обстрелял КАБами и РСЗО Харьковскую область, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина. Также враг провел 9 штурмов и состоялось три боестолкновения.