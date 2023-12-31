Харьковщина: россияне атаковали С-300 Чугуев, попали по гражданской инфраструктуре
Российские войска запустили С-300 по Чугуеву. Ракеты попали в нежилые здания. предварительно обошлось без жертв.
Атака на Херсон: количество пострадавших увеличилось
В результате российского нападения на Херсон погиб ребенок и пять человек получили ранения, в том числе две женщины и еще один ребенок.
Армия дронов: Силы обороны уничтожили рапиру, БТР и два миномета
С помощью БПЛА украинские военные уничтожили рапиру, БТР, два миномета и склад боеприпасов противника, ликвидировав около 20 российских военнослужащих.
Пограничники уничтожили склад БК оккупантов на Харьковском направлении
Украинские пограничники уничтожили вражеский склад боеприпасов в Харькове и подбили кабину экскаватора в Купянске.
Землетрясение в Индонезии магнитудой 4,8
На Западной Яве, Индонезия, произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов с эпицентром вблизи Сумеданга, жертв не зафиксировано.
Зеленский подписал указы о почете для почти семи сотен воинов
Зеленский наградил почти 700 украинских солдат за их храбрость; пятеро получили звание Героя Украины.
Воздушная тревога на юге и востоке Украины: россияне атакуют беспилотниками, есть угроза баллистики
Восток и юг Украины сталкиваются с угрозой беспилотников и ракет со стороны россии, о чем свидетельствуют недавние удары, нанесенные по Харьковской области.
Российская военная колонна направляется в Запорожье через Мариуполь
Российские военные колонны с боеприпасами и техникой движутся в Запорожье, о чем сообщил Петр Андрющенко.
Журналисты немецкого канала ZDF попали под российский обстрел отеля в Харькове
Журналисты немецкого телеканала ZDF выжили во время обстрела харьковского отеля, один переводчик получил ранения.
Утренний обстрел Херсона: погиб подросток, еще один ребенок в больнице
В результате российского удара по Херсону погиб подросток и был ранен 9-летний мальчик; всего было ранено семь человек.