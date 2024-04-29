Харьковчанин, который порезал голову бездомной собаке, получил подозрение

В Харькове 46-летнему мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с бездомной собакой. Харьковчанин навеселе порезал животному голову. Свой поступок объяснил тем, что бездомный пес постоянно лаял на его собаку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 46-летнему мужчине в жестоком обращении с бездомной собакой, совершенном умышленно, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью, что привело к телесным повреждениям и увечьям животного (ч. 3 ст. 299 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 26 апреля 2024 года возле аптеки по улице Китаенко в Харькове подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в голову бездомной собаке.

Животное начало истекать кровью и скулить, а мужчина, по данным прокуратуры, покинул место преступления.

Неравнодушные прохожие увидели собаку и отвезли ее в больницу. Пес, как указали в прокуратуре, выжил.

Как отметила прокуратура, мужчина объяснил свои действия тем, что бездомный пес мешал, потому что постоянно лаял на его собаку.

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