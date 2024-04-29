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Харківʼянин, який порізав голову безпритульному собаці, отримав підозру

Харківʼянин, який порізав голову безпритульному собаці, отримав підозру

Київ • УНН

 • 17817 перегляди

П'яний 46-річний харків'янин відрізав голову безпритульному псу за те, що той гавкав на його собаку. Тваринка вижила.

У Харкові 46-річному чоловіку повідомили про підозру в жорстокому поводженні з безпритульним собакою. Харківʼянин напідпитку порізав тваринці голову. Свій вчином пояснив тим, що безпритульний пес постійно гавкав на його собаку.  Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 46-річному чоловіку в жорстокому поводженні з безпритульним собакою, вчиненому умисно, з хуліганських мотивів, з особливою жорстокістю, що призвело до тілесних ушкоджень та каліцтва тварини (ч. 3 ст. 299 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вдень 26 квітня 2024 року біля аптеки по вулиці Китаєнка у Харкові підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, завдав ножове поранення в голову безпритульному собаці.

Тварина почала стікати кров’ю та скулити, а чоловік, за даними прокуратури, залишив місце злочину.

Небайдужі перехожі побачили собаку та відвезли його до лікарні. Пес, як вказали у прокуратурі, вижив. 

Як зазначила прокуратура, чоловік пояснив свої дії тим, що безпритульний пес заважав, бо постійно гавкав на його собаку.

В уряді відповіли на петицію про створення зоополіції29.04.24, 10:13 • 23530 переглядiв

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