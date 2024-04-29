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В уряді відповіли на петицію про створення зоополіції

В уряді відповіли на петицію про створення зоополіції

Київ • УНН

 • 23530 перегляди

Уряд відхилив петицію про створення підрозділу зоополіції у складі Національної поліції України, посилаючись на низьку частку правопорушень, пов'язаних з жорстоким поводженням з тваринами, та пріоритетність завдань територіальної оборони під час воєнного стану.

Кабмін відповів на петицію про створення в структурі Нацполіції України підрозділу зоополіції. В уряді вказали, що формування окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження в органах Національної поліції є недоцільним, передає УНН із посилання на заяву Кабміну, оприлюднено на сайті електронних петицій

Деталі

Як йдеться у відповіді на петицію, організація та здійснення заходів із захисту тварин від жорстокого поводження належить до повноважень місцевих рад на відповідній території. Своєю чергою органи Нацполіції здійснюють нагляд за дотриманням вимог у сфері захисту тварин та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавстваі.

Правоохоронці реагують на заяви про жорстоке поводження з тваринами: складають протоколи про адміністративне правопорушення, які надсилають до суду або адміністративних комісій. 

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У разі виявлення ознак кримінального правопорушення, на місце події викликається слідчо-оперативна група для подальшого реагування в межах компетенції, матеріали передаються до слідчих підрозділів Національної поліції. 

У Кабміні також зазначити, що Національна поліція не наділена повноваженнями на здійснення превентивної та наглядової діяльності щодо дотримання правил та умов утримання тварин у домашніх умовах

Аналіз статистичних даних щодо кількості адміністративних та кримінальних правопорушень, учинених у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, свідчить про їх низьку питому вагу в загальній кількості правопорушень

- йдеться у відповіді на питецію.

За інформацією Нацполіції, протягом 2021 року поліцейські виявили понад 5,2 млн. адміністративних правопорушень щодо жорстково поводження із тваринами. А це становить 0,08 відсотка загальної кількості виявлених адміністративних правопорушень.

Також у відповіді на петицію зазначається, що "органи та підрозділи поліції беруть активну участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, що є першочерговим пріоритетом у діяльності органів сектору безпеки і оборони".

Ураховуючи наведене, вважаємо, що на сьогодні створення окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження в органах Національної поліції є недоцільним

- йдеться у відповіді на петицію.

Нагадаємо 

 У понеділок, 8 квітня, петиція про створення в структурі Нацполіції України підрозділу зоополіції, яка була оприлюднена 6 березня, набрала понад 25 тисяч голосів.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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