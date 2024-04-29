Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
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Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
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В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции
Правительство отклонило петицию о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины, ссылаясь на низкую долю правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, и приоритетность задач территориальной обороны во время военного положения.
Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех
В прошлом году доходы 10 крупнейших украинских энергетических компаний достигли 745,87 млрд грн, что на 8% больше, чем в 2022 году, а лидером сектора стала компания "Д. Трейдинг" из группы СКМ Рината Ахметова.
Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых
За минувшие сутки в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области ранения получили трое мирных жителей, повреждены 15 гражданских объектов, в том числе 10 жилых домов и образовательных учреждений.
В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор
Оккупанты в «лнр» будут отслеживать протестные настроения подростков и учителей в школах, жители Рубежного не могут выехать из города без справки из военкомата, а украинские военные улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского леса.
Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют обломки, чтобы определить точный тип беспилотников, которые были использованы во время атаки на Украину в ночь на 28 апреля.
Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование
Харви Вайнштейн, бывший киномагнат, был госпитализирован в больницу Бельвью на Манхэттене для проведения ряда анализов после возвращения в Нью-Йорк после решения апелляционного суда, который отменил его осуждение за изнасилование в 2020 году.
Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук
Люди с большим состоянием понимают, что Крым является рискованным для инвестиций из-за продолжающегося конфликта и потенциального разрушения Крымского моста.
Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6015 UAH/USD, укрепив гривну на 7 копеек.
В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны
россия пытается распространять информацию о якобы патентовании новых беспилотников, но это лишь пропаганда и преувеличение достижений. Сейчас они используют различные разведывательные беспилотники вроде БПЛА "Shaked" для атак на Украину.
Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии
Бывший государственный министр Грузии Алекси Петриашвили был задержан на акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси.