В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Кабмин ответил на петицию о создании в структуре Нацполиции Украины подразделения зоополиции. В правительстве указали, что формирование отдельных подразделений по защите животных от жестокого обращения в органах Национальной полиции является нецелесообразным, передает УНН со ссылкой на заявление Кабмина, обнародованное на сайте электронных петиций.

Детали

Как говорится в ответе на петицию, организация и осуществление мероприятий по защите животных от жестокого обращения относится к полномочиям местных советов на соответствующей территории. В свою очередь органы Нацполиции осуществляют надзор за соблюдением требований в сфере защиты животных и принимают соответствующие меры в случае нарушения законодательства.

Правоохранители реагируют на заявления о жестоком обращении с животными: составляют протоколы об административном правонарушении, которые направляют в суд или административные комиссии.

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В случае выявления признаков уголовного преступления, на место происшествия вызывается следственно-оперативная группа для дальнейшего реагирования в пределах компетенции, материалы передаются в следственные подразделения Национальной полиции.

В Кабмине также отметить, что Национальная полиция не наделена полномочиями на осуществление превентивной и надзорной деятельности по соблюдению правил и условий содержания животных в домашних условиях

Анализ статистических данных по количеству административных и уголовных правонарушений, совершенных в сфере защиты животных от жестокого обращения, свидетельствует об их низком удельном весе в общем количестве правонарушений - говорится в ответе на питецию.

По информации Нацполиции, в течение 2021 года полицейские обнаружили более 5,2 млн. административных правонарушений по жесткому обращению с животными. А это составляет 0,08 процента общего количества выявленных административных правонарушений.

Также в ответе на петицию отмечается, что "органы и подразделения полиции принимают активное участие в обороне Украины, в выполнении задач территориальной обороны, обеспечении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, что является первоочередным приоритетом в деятельности органов сектора безопасности и обороны".

Учитывая приведенное, считаем, что на сегодня создание отдельных подразделений по защите животных от жестокого обращения в органах Национальной полиции является нецелесообразным - говорится в ответе на петицию.

Напомним

В понедельник, 8 апреля, петиция о создании в структуре Нацполиции Украины подразделения зоополиции, которая была обнародована 6 марта, набрала более 25 тысяч голосов.