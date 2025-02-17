Харьков подвергся атаке рф: предварительно, российский беспилотник «Молния» сбили

Российские войска совершили дроновую атаку на Харьков, сообщил в понедельник мэр города Игорь Терехов. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, по предварительным данным, силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник «Молния» над городом, информация об обломках проверяется, пишет УНН.

Враг ударил по Харькову БПЛА. Детали выясняем - написал Терехов в Telegram.

Как сообщил Синегубов, «по предварительным данным, над Харьковом силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА „Молния“». «Информация об обломках в Шевченковском районе проверяется. [На эту минуту - без пострадавших», - написал Синегубов в Telegram.