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В Харькове из-за ночной атаки рф дроном пострадали три женщины: показали последствия

Киев  •  УНН

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В результате ночной атаки БпЛА «Герань-2» в Холодногорском районе Харькова пострадали три женщины. Повреждены 15 частных домов, также враг атаковал Цаповку и Салтовский район.

Трое мирных жительниц пострадали из-за удара российского беспилотника по Харькову ночью, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 17 февраля около 1:25 вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район города Харькова. Попадание - по частному жилому сектору. Повреждены 15 домов, хозяйственные помещения.

«Трое женщин в возрасте 74, 49 и 28 лет испытали острую реакцию на стресс», - сообщили в прокуратуре.

Установлено, что для удара российская армия применила БпЛА «Герань-2».

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, также ночью враг атаковал в 02:20 село Цаповка в Богодуховском районе Харьковщины. «В результате падения трех БпЛА «Шахед» на территорию предприятия повреждены 3 складские здания, административное здание и 2 автомобиля», - написал Синегубов в Telegram.

Кроме того, по его словам, в результате удара вражеского БПЛА в Салтовском районе повреждено остекление дома, без пострадавших.

Всего за минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 11 управляемых авиабомб и 9 БПЛА.

Над Украиной сбили 83 дрона из 147 запущенных рф в 10 областях17.02.25, 09:05 • 11543 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

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