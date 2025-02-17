В Харькове из-за ночной атаки рф дроном пострадали три женщины: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки БпЛА «Герань-2» в Холодногорском районе Харькова пострадали три женщины. Повреждены 15 частных домов, также враг атаковал Цаповку и Салтовский район.
Трое мирных жительниц пострадали из-за удара российского беспилотника по Харькову ночью, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 17 февраля около 1:25 вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район города Харькова. Попадание - по частному жилому сектору. Повреждены 15 домов, хозяйственные помещения.
«Трое женщин в возрасте 74, 49 и 28 лет испытали острую реакцию на стресс», - сообщили в прокуратуре.
Установлено, что для удара российская армия применила БпЛА «Герань-2».
По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, также ночью враг атаковал в 02:20 село Цаповка в Богодуховском районе Харьковщины. «В результате падения трех БпЛА «Шахед» на территорию предприятия повреждены 3 складские здания, административное здание и 2 автомобиля», - написал Синегубов в Telegram.
Кроме того, по его словам, в результате удара вражеского БПЛА в Салтовском районе повреждено остекление дома, без пострадавших.
Всего за минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 11 управляемых авиабомб и 9 БПЛА.
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