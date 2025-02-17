У Харкові через нічну атаку рф дроном постраждали троє жінок: показали наслідки

Троє мирних жительок постраждали через удар російського безпілотника по Харкову вночі, повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 17 лютого близько 1:25 ворожий безпілотник атакував Холодногірський район міста Харкова. Влучання - по приватному житловому сектору. Пошкоджено 15 будинків, господарчі приміщення.

"Троє жінок віком 74, 49 та 28 років зазнали гострої реакції на стрес", - повідомили у прокуратурі.

Встановлено, що для удару російська армія застосувала БпЛА "Герань-2".

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, також вночі ворог атакував о 02:20 село Цапівка у Богодухівському районі Харківщини. "Внаслідок падіня трьох БпЛА "Шахед" на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобіля", - написав Синєгубов у Telegram.

Окрім того, з його слів, внаслідок удару ворожого БПЛА у Салтівському районі пошкоджено скління будинку, без постраждалих.

Загалом за минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА.

Над Україною збили 83 дрони з 147 запущених рф у 10 областях