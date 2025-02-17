У Харкові через нічну атаку рф дроном постраждали троє жінок: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки БпЛА "Герань-2" у Холодногірському районі Харкова постраждали три жінки. Пошкоджено 15 приватних будинків, також ворог атакував Цапівку та Салтівський район.
Троє мирних жительок постраждали через удар російського безпілотника по Харкову вночі, повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.
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За даними слідства, 17 лютого близько 1:25 ворожий безпілотник атакував Холодногірський район міста Харкова. Влучання - по приватному житловому сектору. Пошкоджено 15 будинків, господарчі приміщення.
"Троє жінок віком 74, 49 та 28 років зазнали гострої реакції на стрес", - повідомили у прокуратурі.
Встановлено, що для удару російська армія застосувала БпЛА "Герань-2".
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, також вночі ворог атакував о 02:20 село Цапівка у Богодухівському районі Харківщини. "Внаслідок падіня трьох БпЛА "Шахед" на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобіля", - написав Синєгубов у Telegram.
Окрім того, з його слів, внаслідок удару ворожого БПЛА у Салтівському районі пошкоджено скління будинку, без постраждалих.
Загалом за минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА.
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