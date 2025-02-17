Харків зазнав атаки рф: попередньо, російський безпілотник "Молнія" збили

Російські війська здійснили дронову атаку на Харків, повідомив у понеділок мер міста Ігор Терехов. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, сили ППО знищили ворожий безпілотник "Молнія" над містом, інформація про уламки перевіряється, пише УНН.

Ворог ударив по Харкову БПЛА. Деталі зʼясовуємо - написав Терехов у Telegram.

Як повідомив Синєгубов, "за попередніми даними, над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БПЛА "Молнія"". "Інформація про уламки в Шевченківському районі перевіряється. На цю хвилину - без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

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