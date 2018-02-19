Харьковчанка чуть не заморила голодом собственных детей

“Патрульные в соседней комнате нашли запертых двух девочек Каролину 6-ти лет и Анжелику 4-х лет, которые три дня были заперты в комнате и ничего три дня не кушали! Девочки сообщили, что у них есть ещё братик Саша 11 лет, который закрыт в соседней квартире ещё с одним неизвестным мальчиком! Папа детей давно свалил из семьи, а маме они совсем не нужны!" – написала Ляна Теремкова.

Она добавила, что всех детей госпитализировали в одну из городских больниц.

Напомним, жительницу Ивано-Франковска, которая в нетерпимых условиях “воспитывала” своих детей, привлекли к административной ответственности.