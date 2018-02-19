Харьковчанка чуть не заморила голодом собственных детей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65629 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80367 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83081 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108127 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100650 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104699 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111660 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122828 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134356 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Харьковчанка чуть не заморила голодом собственных детей

Харьковчанка чуть не заморила голодом собственных детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Харькове местная жительница три дня держала взаперти своих детей. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова, передает УНН.

“Патрульные в соседней комнате нашли запертых двух девочек Каролину 6-ти лет и Анжелику 4-х лет, которые три дня были заперты в комнате и ничего три дня не кушали! Девочки сообщили, что у них есть ещё братик Саша 11 лет, который закрыт в соседней квартире ещё с одним неизвестным мальчиком! Папа детей давно свалил из семьи, а маме они совсем не нужны!" – написала Ляна Теремкова.

Она добавила, что всех детей госпитализировали в одну из городских больниц.

Напомним, жительницу Ивано-Франковска, которая в нетерпимых условиях “воспитывала” своих детей, привлекли к административной ответственности.

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