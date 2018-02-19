Харків'янка ледь не заморила голодом власних дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Харкові місцева жителька три дні тримала під замком своїх дітей. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook співробітниця патрульної поліції Ляна Теремкова, передає УНН.
“Патрульні в сусідній кімнаті знайшли замкнених двох дівчаток Кароліну 6-ти років і Анжеліку 4-х років, які три дні були замкнені в кімнаті і нічого три дні не їли! Дівчата повідомили, що у них є ще братик Саша 11 років, який закритий в сусідній квартирі ще з одним невідомим хлопцем! Тато дітей давно звалив з сім'ї, а мамі вони зовсім не потрібні!”, – написала Ляна Теремкова.
Вона додала, що всіх дітей госпіталізували в одну з міських лікарень.
Нагадаємо, мешканку Івано-Франківська, яка в нестерпних умовах “виховувала” своїх дітей, притягнуто до адміністративної відповідальності.