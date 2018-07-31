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Харьковчанину дали 12 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Харьковчанину дали 12 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Киев  •  УНН

 • 8398 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Прокуратура доказала в суде вину харьковчанина - государственного изменника, который собирал для России сведения касательно оборонных заказов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Харьковской области, передает УНН.

“По требованию прокуратуры Харьковской области Орджоникидзевский районный суд г. Харькова признал виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства — России.

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В поле зрения Службы безопасности Украины злоумышленник попал в августе 2017 года. Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, в июне 2018 года в Харькове гражданина Исламской Республики Иран осудили на 11 лет за шпионаж в сфере секретных вооружений.

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