Харків'янину дали 12 років тюрми за шпигунство на користь Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Прокуратура довела у суді вину харків'янина - державного зрадника, який збирав для Росії відомості про оборонні замовлення. Про це повідомила прес-служба відомства у Харківській області, передає УНН.
“На вимогу прокуратури Харківської області Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) харків’янина, що збирав для Російської Федерації інформацію про державні оборонні замовлення України і призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Прокуратура довела, що зловмисник збирав відомості, які належать науковим установам та становлять державну таємницю. У подальшому інформацію планувалося передати представникам іноземної держави — Росії.
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У поле зору Служби безпеки України зловмисник потрапив у серпні 2017 року. Діючи на шкоду обороноздатності та державній безпеці України, він збирав відомості щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України.
На вимогу прокуратури засуджений перебуває під вартою.
Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, у червні 2018 року у Харкові громадянина Ісламської Республіки Іран засудили на 11 років за шпигунство у сфері секретних озброєнь.