Харьковчанин застрелился после ссоры с сыном
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Харькове 79-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из двуствольного ружья, после ссоры с сыном. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сегодня в 9:20 в полицию поступило сообщение о семейной ссоре в доме, расположенном на улице Комбайнивський.
Правоохранители выяснили, что накануне между 39-летним сыном и его отцом возник конфликт. Пенсионер закрылся на чердаке. А после попытки сына приблизиться, отец выстрелил в его сторону. Сын сразу вызвал полицию.
Патрульные пытались уговорить мужчину не делать глупостей и выйти из закрытого помещения. Однако через некоторое время мужчина застрелился.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины совершения преступления.
Как сообщал УНН, у "красного" корпуса университета Т.Шевченко умер прохожий.