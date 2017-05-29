Харків'янин застрелився після сварки з сином
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Харкові 79-річний чоловік покінчив життя самогубством, скоївши постріл в голову з двоствольної рушниці, після сварки з сином. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Сьогодні о 9:20 до поліції надійшло повідомлення про сімейну сварку в будинку, розташованому на вулиці Комбайнівській.
Правоохоронці з’ясували, що напередодні між 39-річним сином та його батьком виник конфлікт. Пенсіонер зачинився на горищі. А після спроби сина наблизитись, батько вистрелив в його бік. Син одразу викликав поліцію.
Патрульні намагалися вмовити чоловіка не робити дурниці та вийти з зачиненого приміщення. Однак через деякий час чоловік застрелився.
За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини скоєння злочину.
Як повідомляв УНН, біля "червоного" корпусу університету Т.Шевченка помер перехожий.