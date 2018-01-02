Харьковчанин выиграл в лотерею 1 млн грн

Счастливый билет № 0556393 продано в "Лото маркете" по адресу: г.Харьков, проспект Гагарина, 177.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя тиража присоединиться к закрытому элитному "Клубу миллионеров "М.С.Л.". Все участники Клуба получают подарочную эксклюзивную программу "Два дня из жизни миллионера" ​​- праздничный уик-энд в столице, рассчитанный на двух человек: победителя и его спутницу или спутника.

Во время двух выходных в Киеве новоиспеченным миллионерам, в соответствии с разработанной исключительно для них программой, предлагается окунуться в мир развлечений богатых людей и сладкой жизни", - сообщили в" М.С.Л. ".

Лотерейный оператор также сообщил, что в 2017 году новоиспеченными миллионерами стали двадцать украинцев.

"Интересно, что в конце 2016 года в копилке лотереи тоже было 20 миллионеров, последний из них выиграл свой заветный миллион гривен 18 декабря 2016 в г. Цюрупинск", - напомнили в "М.С.Л.".

Всего, за всю историю существования этой государственной лотереи, количество миллионеров в Украине увеличилось на 279 человек.