Харків’янин виграв у лотерею 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В останній день 2017 року харків’янин виграв 1 млн грн в лотерею “Лото Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Щасливий білет № 0556393 продано у “ЛОТО маркеті” за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, 177.
“Оператор державних лотерей “М.С.Л.” запрошує переможця тиражу приєднатися до закритого елітного “Клубу мільйонерів „М.С.Л.“. Усі учасники Клубу отримують подарункову ексклюзивну програму „Два дні з життя мільйонера“ — святковий уїк-енд у столиці, розрахований на двох осіб: переможця та його супутницю або супутника.
Під час двох вихідних у Києві новоспеченим мільйонерам, відповідно до розробленої винятково для них програми, пропонується поринути у світ багатійських розваг та солодкого життя”, — повідомили в “М.С.Л.”.
Лотерейний оператор також повідомив, що у 2017 році новоспеченими мільйонерами стали двадцять українців.
“Цікаво, що наприкінці 2016 року у скарбничці лотереї теж було 20 мільйонерів, останній з них виграв свій заповітний мільйон гривень 18 грудня 2016 року у м. Цюрупинськ”, — нагадали в “М.С.Л.”.
Загалом за всю історію існування цієї державної лотереї мільйонерів в Україні побільшало на 279 осіб.