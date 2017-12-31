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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 36591 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения

Киев • УНН

 • 8863 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киевском районном суде города Харькова сегодня будут избирать меру пресечения Владимиру Безуху, который захватил 11 заложников в отделении "Укрпочты" 30 декабря, передает корреспондент УНН.

Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения

По словам корреспондента, судебное заседание начнется в 12.00.

Известно, что прокуратура потребует для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

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