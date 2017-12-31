Харківському терористу сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Київському районному суді міста Харкова сьогодні будуть обирати запобіжний захід Володимиру Безуху, який захопив 11 заручників у відділенні "Укрпошти" 30 грудня, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, судове засідання розпочнеться о 12.00.
Відомо, що прокуратура вимагатиме для зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 30 грудня чоловік в Харкові захопив відділення “Укрпошти”.