Харьковского сепаратиста Апухтина в ближайшее время выпустят на свободу
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Апелляционный суд Харьковской области снял с активиста движения "Юго-восток" 69-летнего Юрия Апухтина обвинения в призывах к насильственному свержению государственной власти в Украине. Об этом корреспонденту УНН сообщили в суде.
Ранее же Киевский районный суд осудил за организацию массовых беспорядков и призывы “бороться с этой властью координатора „Русской вэсны“ Юрия Апухтина до шести лет лишения свободы.
Однако по т.н. "Закону Савченко", ему оставалось провести за решеткой около года.
Отметим, что стороны остались недовольны решением — и сам подсудимый, и прокуратура подали апелляцию.
Суд второй инстанции принял сторону Апухтина и снял с него обвинения по второй статье, в результате чего он уже в ближайшее время окажется на свободе.
Справка УНН: Юрия Апухтина арестовывали в апреля 2014 года за организацию массовых беспорядков, включая штурм Харьковской ОГА, а также призывы к созданию "ХНР" и "Конституции ХН". В мае он вышел под залог, внесенный экс-нардепом Олегом Царевым. Тогда же Апухтин замечен как организатор пророссийских митингов в Харькове. Вновь арестован в декабре и помещен в СИЗО. В августе 2014 Харьковский окружной админсуд запретил сепаратистскую организацию "Юго-Восток", лидером которой был Апухтин.