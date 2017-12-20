Харківського сепаратиста Апухтіна найближчим часом випустять на свободу
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Апеляційний суд Харківської області зняв з активіста руху "Південний схід" 69-річного Юрія Апухтіна звинувачення в закликах до насильницького повалення державної влади в Україні. Про це кореспонденту УНН повідомили в суді.
Раніше ж Київський районний суд засудив за організацію масових заворушень і заклики "боротися з цією владою координатора "Русской вэсни" Юрія Апухтіна до шести років позбавлення волі.
Проте за т.з. "законом Савченко", йому залишалося провести за гратами близько року.
Відзначимо, що сторони залишилися незадоволені рішенням - і сам підсудний, і прокуратура подали апеляцію.
Суд другої інстанції прийняв сторону Апухтіна і зняв з нього звинувачення за другою статтею, в результаті чого він вже найближчим часом опиниться на волі.
Справка УНН: Юрія Апухтіна заарештовували у квітні 2014 року за організацію масових заворушень, включаючи штурм Харківської ОДА, а також заклики до створення "ХНР" і "Конституції ХНР". У травні він вийшов під заставу, внесену екс-нардепом Олегом Царьовим. Тоді ж Апухтін помічений як організатор проросійських мітингів в Харкові. Знову заарештований в грудні і поміщений в СІЗО. У серпні 2014 року Харківський окружний адмінсуд заборонив сепаратистську організацію "Юго-Восток", лідером якої був Апухтін.