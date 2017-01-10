Харьковский "Витязь" пополнил состав четырьмя хоккеистами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По сообщению Украинской хоккейной лиги, харьковский "Витязь" направил в организацию дозаявочной список, который содержит фамилии четырех хоккеистов, передает УНН.
Клуб подписал контракты с Александром Томашуком, Александром Коржем, Никитой Олийныком и Вадимом Нестеруком.
24-летний вратарь А.Томашук в чемпионате Украины играл в составе "Харьковских Акул", "Дженералз" и "Витязя", а в прошлом сезоне выступал за "Юность", где сыграл 27 матчей с показателем надежности 11,14.
Защитник А.Корж в прошлом сезоне защищал цвета харьковской "Юности". Зато 19-летний нападающий Вадим Нестерук последние 3 сезона провел в Северной Америке, выступая в юниорских лигах.
Еще один молодой нападающий 18-летний Н.Олийнык ранее защищал цвета харьковской "Юности", где в 40 матчах набрал 15 (8 + 7) очков, что позволило ему стать третьим бомбардиром в команде.
Напомним, что сегодня "Витязь" в гостях будет противостоять второй команде турнирной таблицы "Кременчугу".
Как сообщал УНН, "Донбасс" победил "Белый Барс" в первом матче года УХЛ.