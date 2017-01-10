Харківський "Витязь" поповнив склад чотирма хокеїстами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За повідомленням Української хокейної ліги, харківський "Витязь" надіслав до організації дозаявочний список, що вміщує прізвища чотирьох хокеїстів, передає УНН.
Клуб підписав контракти з Олександром Томашуком, Олександром Коржем, Микитою Олійником і Вадимом Нестеруком.
24-річний воротар О.Томашук у чемпіонаті України грав у складі "Харківських Акул", "Дженералз" і "Витязя", а в попередньому сезоні виступав за "Юність", де зіграв 27 матчів з показником надійності 11,14.
Захисник О.Корж у минулому сезоні захищав кольори харківської "Юності". Натомість 19-річний нападник Вадим Нестерук останні 3 сезони провів в Північній Америці, виступаючи в юніорських лігах.
Ще один молодий нападник 18-річний М.Олійник раніше захищав кольори харківської "Юності", де в 40 матчах набрав 15 (8 + 7) очок, що дозволило йому стати третім бомбардиром в команді.
Нагадаємо, що сьогодні "Витязь" в гостях протистоятиме другій команді турнірної таблиці "Кременчуку".
Як повідомляв УНН, "Донбас" переміг "Білий Барс" у першому матчі року УХЛ.